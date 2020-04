Idris Elba et sa femme ont beau être guéris de la maladie du coronavirus, ils ne pourront pas quitter les Etats-Unis. Et pour cause: dans la mesure où ils ont passé la période de quarantaine en Amérique, ils doivent y rester.

L'acteur a été testé positif le 16 mars dernier et a régulièrement tenu à donner des nouvelles de sa santé, depuis sa maison de location dans le Nouveau-Mexique. Ce mardi, après avoir appris qu'il n'était plus malade, la star de «Luther» a posté un message sur Twitter pour fêter l'occasion.

Sa femme «pète un câble»

«Salut à tous les gens, je voulais vous donner des nouvelles. On va bien tous les deux, nous n'avons pas de symptômes. On a passé la période de quarantaine, mais on est coincés. On ne peut pas prendre l'avion pour rentrer et on doit rester sur place. Mais à part ça, tout va bien, et on est reconnaissants que le pire soit passé. C'est bizarre parce que, d'habitude, je suis incapable de me poser, et Sabrina aussi. Je pense que c'est plus dur pour elle, elle pète un câble», a-t-il expliqué.

Idris Elba a appris qu'il était malade de la Covid-19 pendant le tournage de son film «The Harder They Fall», à Santa Fe, le mois dernier.

Cover Media