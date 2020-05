Brian May a révélé dans une vidéo Instagram avoir subi une crise cardiaque. Le guitariste de Queen s'était déjà rendu à l'hôpital au début du mois (mai 2020), pensant qu'il s'était déchiré le muscle fessier en faisant du jardinage.

Dans son post publié aujourd'hui (25 mai 2020), la rock star explique que, souffrant, il était retourné à l'hôpital une semaine après l'accident, et que les médecins avaient découvert qu'il avait un nerf sciatique compressé, responsable de ses douleurs intenses dans le bas du dos. S'il va maintenant «beaucoup mieux», et il a révélé qu'il avait en même temps subi une crise cardiaque.

Quarante minutes de douleurs

«Au milieu de tous ces problèmes de dos, j'ai eu une petite crise cardiaque. Et quand je dis petite, c'était environ 40 minutes de douleur dans la poitrine, d'oppression, et cette sensation dans les bras, et la transpiration», explique-t-il, avant d'ajouter que son docteur l'a emmené à l'hôpital, où on lui a laissé le choix entre une chirurgie à cœur ouvert, et la pose de trois stents, ce qu'il a choisi.

L'esprit léger, la star a même fait une blague sur son problème et l'album de Queen, Sheer Heart Attack, sorti en 1994. «J'ai toujours été inquiet du titre de cet album. Je me demande si ça allait gêner des gens qui ont vraiment eu des crises cardiaques. Maintenant que je fais partie du club, je suis soulagé de voir que ce n'est pas gênant , a ajouté Brian May.

LeMatin/Cover Media