Un plus d'être actrice, Gwyneth Paltrow est décidément une femme d'affaires très particulière. Goop, son site de shopping en ligne, vend une bougie plutôt coquine qui n'a pas tardé à faire parler d'elle. Rien à voir avec sa forme, basique, mais avec le parfum qu'elle promet de dégager. «Ceci sent comme mon vagin» y est inscrit.

Las, la bougie n'a pas réellement l'odeur intime de Gwyneth Paltrow. Cette idée est née d'une blague avec le parfumeur Douglas Little. Alors qu'ils travaillaient à deux sur un parfum, elle a lancé: «Ouhhh ça sent le vagin.» Et ils n'ont pas pu s'empêcher de partager leur humour douteux avec leurs clients, disons, crédules – pour être poli.

Les fans s'enflamment

Qu'on se rassure, la bougie sent la rose. La rose du Danemark, précisément. Mais elle est aussi composée de géranium, de citron bergamote, de cèdre et d'ambre. Une odeur décrite comme «drôle, jolie, sexy et superbement inattendue» censée donner une atmosphère de «fantasme, séduction et d'une chaleur sophistiquée».

L'inscription a fait son effet: la bougie, vendue 75 dollars, est en rupture de stock.

Condamnée pour la vente d’œufs vaginaux

Ce n'est pas la première fois que Gwyneth Paltrow fait allusion à son vagin, rappelle Purepeople. En 2016, l'actrice a révélé avoir testé le vagina-steaming, une technique censée rééquilibrer les hormones en diffusant de la vapeur dans le vagin. Et déconseillée par les gynécologues.

En 2018, elle a fait polémique en vendant des œufs vaginaux pour prévenir des fuites urinaires et de la dépression. Son site Goop a été condamné à une amende de 145 000 dollars pour publicité mensongère.

L. F.