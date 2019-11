Heidi Klum a tout mis en œuvre pour réussir le déguisement de sa soirée annuelle de Halloween, à New York. La mannequin âgée de 46 ans est connue pour ses costumes élaborés, parmi lesquels celui de la princesse Fiona de «Shrek», Jessica Rabbit et une vieille femme. Et cela n’a pas été différent cette année, puisqu’elle s’est imposée une transformation de dix heures avant sa fête pour devenir une créature aux intestins apparents avec un côté cyborg.

Pour sa mue, Heidi Klum était assise dans une vitrine d'un immeuble. Ce qui permettait aux passants de découvrir l'incroyable travail des artistes maquilleurs. La pose de ses nombreuses prothèses en latex sur tout le corps a aussi été dévoilée petit à petit sur son compte Instagram.

Heidi Klum a finalement dévoilé l'entier de son costume alors qu'elle se dirigeait vers la fête, tenant la main de son mari. Tom Kaulitz était déguisé en astronaute couvert de sang (attaqué par la créature?).

Un costume plus simple pour son mari

Un peu plus tôt, Heidi Klum avait confié au magazine «People» qu’elle avait opté pour un ensemble légèrement plus simple à porter pour son mari cette année. En effet, celui-ci avait dû lutter avec sa tenue de Shrek lors de la fête de 2018.

«Ça va être plus facile, parce que l'année dernière, je me suis sentie tellement mal pour lui, a-t-elle expliqué. Il n’avait jamais fait cela auparavant, et c’était plus difficile pour lui que pour moi, car il avait le gros ventre et le visage masqué. Moi, j’y suis habituée, mais lui, il me disait: «Oh mon dieu, je vais mourir ! Il fait tellement chaud!» Il est aussi cinglé que moi, mais je devais proposer quelque chose d'un peu plus facile à porter pour lui cette fois-ci.»

Heidi Klum et Tom Kaulitz en Fiona et Shrek, en 2018. Crédit photo: AFP

Parmi les autres stars qui ont fait une entrée remarquée à la fête d'Halloween, on a pu reconnaître l'acteur Neil Patrick Harris et son mari David Burtka, habillés comme les jumelles Olsen, les enfants stars de la télé des années 1990, avec des ensembles noirs et de longues perruques blondes. Mariah Carey est apparue en rockeuse des années 1980.

