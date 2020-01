Cyril Hanouna a beaucoup ri en tombant «vite ‘aif sur le réveillon de France 2», comme il l’a commenté sur Twitter. Selon l’animateur, «ils ont fait une chakchouka du Grand Cabaret et de la Chance aux Chansons, on dirait qu’on est resté en 1982!»

De fait, il n’est pas resté longtemps sur France Télévisions. «Rassurez-vous, j’ai déjà zappé France 2, je n’ai pas 202 ans non plus!», a-t-il lâché sur le réseau social. L’animateur-producteur n’a pas non plus épargné son meilleur ennemi : TF1. «Eux, ils ont dit nikomouk on met un bêtisier», a-t-il ajouté.

Mais Cyril Hanouna n’a pas non plus été tendre avec la chaîne qui l’héberge. «Et nous, C8, ils ne savent plus quoi inventer comme bêtisier! Une darka! Le bêtisier des animaux, le bêtisier du ski, le bêtisier des fruits secs, le bêtisier des végétaliens!», a-t-il déploré.

Au final, passer son réveillon du Jour de l’an devant sa télé n’est peut-être pas la meilleure idée, peu importe la chaîne que l’on regarde, même quand on y travaille.

Cover Media