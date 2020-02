Harrison Ford a vivement critiqué Donald Trump dans le show télévisé du présentateur Jimmy Kimmel. L'acteur y faisait la promotion de «L'Appel de la forêt», son nouveau film. Ce dernier raconte l'histoire d'un homme qui, accompagné de son nouveau compagnon canin, se lance dans une mission pour trouver sa place dans le monde.

À un moment de l'interview, le présentateur a montré à l'acteur une affiche pour le film sur laquelle étaient écrites de fausses critiques de Donald Trump. Les commentaires faisaient référence à son appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, au centre de sa récente procédure de destitution, qu'il avait décrit comme «parfait».

«Avez-vous vu les critiques? a demandé Jimmy Kimmel à son invité avant de les lire à voix haute. "Cet appel était parfait - Donald J. Trump'', "C'était un excellent appel. Pas seulement un bon appel, c'était un appel parfait." Les critiques affluent vraiment.»

Harrison Ford a alors éclaté de rire, avant d'ajouter : «C'est la première chose que ce fils de pu** a fait pour moi... la première!»

Et quand Jimmy Kimmel a mentionné son prochain invité, « Science Bob», l'homme de 77 ans a déclaré ironiquement : «Nous ne croyons plus à la science... Personne ici ne croit plus à la science, n'est-ce pas?»

Harrison Ford a déjà dénoncé à de nombreuses reprises l'immobilisme de l'administration Trump face aux problèmes environnementaux et son déni apparent du changement climatique.

Son film, «L'Appel de la forêt» sortira dans les salles le 19 février.

Cover Media/CBO