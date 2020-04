Le prince Harry et son épouse Meghan, désormais libres de leurs obligations royales, ont décidé de boycotter quatre tabloïds britanniques, qu'ils accusent de publier des articles «déformés, faux et envahissants au-delà de la raison», nouvel épisode de relations tendues du couple avec la presse. Dans une lettre très virulente au «Sun», au «Daily Mail», au «Daily Mirror» et au «Daily Express», le couple installé depuis peu en Californie annonce qu'il n'y aurait «aucune collaboration» avec eux, selon les extraits publiés lundi par les médias britanniques.

NEW: In a Sunday night letter, Prince Harry and Meghan Markle have written to editors of the four major British tabloids - The Sun, Daily Express, Daily Mirror and Daily Mail - promising never to work with them again, barring all access into the future. The letter in full: pic.twitter.com/V4CWc8jKu5