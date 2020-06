Harvey Weinstein souffre en prison d’une infection génitale aiguë connue sous le nom de gangrène de Fournier. Les commentaires sur les organes génitaux «déformés» de l’ancien magnat du cinéma, qui a été condamné à 23 ans de prison, avaient d’abord été portés à l’attention du public lors de son procès pour viol cette année.

Dans un rapport rédigé par Graydon Carter, le rédacteur en chef du magazine «Vanity Fair», on apprend qu'il s'agit d'«une infection aiguë de la région génitale qui frappe les diabétiques et les hommes d'âge moyen. Certains patients ont besoin de greffes de peau pour réparer la zone touchée. Les cas plus extrêmes peuvent nécessiter une ablation des testicules. La détérioration de la fonction sexuelle est un autre effet secondaire courant.»

«Il n’a pas de testicules»

Quand elle avait témoigné contre lui, Jessica Mann pensé qu'il était «hermaphrodite». «Il a des cicatrices extrêmes que je ne savais pas si peut-être il était une victime de brûlures. Il n’a pas de testicules et il semble qu’il ait un vagin », a-t-elle ajouté.

Les membres du jury, en charge du procès qui a eu lieu à New York, ont eu droit à une vue frontale du producteur à l'aide de photographies.

