Il a incarné Elliott, le petit garçon qui accueille un gentil extra-terrestre chez lui dans le film «E.T., l'extra-terrestre», de Steven Spielberg, en 1982. L'ancien enfant-star Henry Thomas, âgé désormais de 48 ans, a été arrêté lundi dans l'Etat de l'Oregon.

Évanoui au volant

En effet, selon TMZ l'acteur a été retrouvé évanoui derrière le volant de sa voiture alors que cette dernière se trouvait en plein milieu d’une intersection. Soupçonné d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool, le comédien a été emmené à la prison la plus proche. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement avant de ressortir le mardi 22 octobre matin pour rentrer à la maison.

Depuis «E.T.», Henry Thomas s'est fait plus discret que sa petite sœur à l'écran, Drew Barrymore, mais a tourné dans de nombreux téléfilms et fait des apparitions dans des séries, comme «FBI - Portés disparus»,« Les experts», «New York - Unité spéciale». Il a aussi incarné la version jeune du père de famille, Hugh Crain, dans «The Haunting of Hill House», sur Netflix.

