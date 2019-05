Tout a basculé dans l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday. Le 28 mai, à 13h30 précise, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu sa décision après l'audience du 29 mars dernier qui a été riche en rebondissements. Jours de présence en France et aux Etats-Unis, photos Instagram, revenus, lieux de scolarité de Jade et Joy, les avocats de David et Laura, ainsi que ceux de Laeticia Hallyday ont tout pris en considération pour savoir si le rockeur était considéré comme résident français ou américain.

La justice a finalement tranché en donnant raison à David Hallyday et Laura Smet en déclarant sa compétence dans l'affaire de l'héritage. Le tribunal de Nanterre a donc déclaré que la résidence habituelle de Johnny Hallyday était bel et bien la France. L'avocat de Laeticia Hallyday, lui, a annoncé que la jeune veuve faisait directement appel de cette décision.

Une bataille sans fin

David Hallyday et Laura Smet ont dégainé des arguments de poids en expliquant que leur père était un artiste français à part entière et qu'il avait été soigné et enterré en France. Le rockeur était même inscrit sur les listes électorales de Marnes-la-Coquette, où il a rendu son dernier souffle. L'année dernière, Laeticia Hallyday avait également commis la grave erreur de déclarer dans sa longue interview au «Point» qu'elle avait «épousé la France, la Tour Eiffel».

De son côté, Laeticia Hallyday avait confirmé via ses avocats qu'elle et son époux étaient bel et bien des résidents américains et que Los Angeles était leur nouveau chez eux. Installé depuis 2007 outre-Atlantique, le rockeur n'était cependant titulaire de la carte verte que depuis 2017 et n'avait pas encore la citoyenneté américaine, même si c’était son vœu le plus cher.

Alors que ses filles Jade et Joy sont scolarisées à Los Angeles, la star payait également ses impôts aux Etats-Unis.

