Sylvie Vartan veut que la situation se calme entre le camp de son fils David Hallyday et Laura Smet, et celui de Laeticia Hallyday. Alors que le tribunal de Nanterre a déterminé le 28 mai dernier qu'il était compétent pour statuer sur l'affaire de l'héritage contesté de Johnny Hallyday, la chanteuse et ex-femme de l'idole des jeunes a fait savoir par le biais de son avocat qu'elle était satisfaite.

«Elle a toujours eu confiance dans la justice française et trouve cette décision juste et sage. Elle souhaite qu'un apaisement soit vite trouvé. Ce serait bien pour tout le monde, y compris pour les petites filles (ndlr : Jade et Joy, les enfants de Johnny et Laeticia Hallyday), qui se retrouvent mêlées à une procédure bien violente», a déclaré Maître Roland Perez au «Parisien».

Laeticia a fait appel

Pas sûr, cependant, que Laeticia Hallyday ait particulièrement envie de calmer le jeu. Si la décision de justice a été un coup dur pour celle qui souhaite pouvoir conserver la main sur la fortune de son mari décédé, la dernière femme de Johnny Hallyday a d'ores et déjà annoncé qu'elle comptait faire appel. (Le Matin)