Amusante, surprenante et tardive révélation que celle faite par Hugh Jackman, lors de son one-man-show «The Man. The Music. The Show»: il a failli être viré du premier film «X-Men», les producteurs trouvant son Wolverine trop fade!

Nous étions alors en 1999 et le tournage du film avait débuté depuis cinq semaines: «J’étais sur le point d’être viré. Le directeur du studio m’a pris à part, m’a fait asseoir au déjeuner et m’a dit qu’ils avaient peur de ne pas voir à la caméra ce qu’ils avaient vu à l’audition, se souvient Jackman. C’est comme s’il y avait un abat-jour au-dessus de la lumière. Le lendemain, le réalisateur Bryan Singer m’a pris à part et m’a dit exactement la même chose! J'étais en panique.»

Fort heureusement, le comédien s'est repris en main et a livré une partition parfaite, faisant de ce premier film un triomphe. Et un classique. Dernier détail, Hugh Jackman a finalement incarné Wolverine dans neuf films.. alors qu'initialement c'est l'acteur Dougray Scott («Mission: impossible 2») qui avait été choisi! Le destin...

