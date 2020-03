Huit agents du département du shérif de Los Angeles font face à des sanctions pour avoir pris des photos de la scène de crash d'hélicoptère fatal à Kobe Bryant et huit autres personnes, ont annoncé les autorités mardi lors d'un point presse.

Shérif «choqué»

«Ma priorité numéro 1, c'était de m'assurer que ces photos n'existent plus», a déclaré lundi le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva.

«Nous avons identifié les agents impliqués, ils sont venus au poste de leur propre chef, ils ont admis qu'ils avaient pris ces photos et ont assuré les avoir supprimées», a-t-il expliqué.

Villanueva a également confié avoir été «choqué» et s'être «senti trahi» d'apprendre que certains de ses adjoints avaient agi ainsi.

