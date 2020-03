L'acteur britannique Idris Elba a annoncé lundi 16 mars avoir été testé positif au coronavirus. «Ce matin, j’ai été testé positif. Je me sens bien, je n’ai pas de symptômes pour l’instant, mais je me suis isolé depuis que j’ai découvert que j’avais pu être exposé au virus», écrit la star sur son compte Twitter.

«Restez à la maison et soyez pragmatiques», ajoute le comédien de 47 ans, sans préciser dans quel pays il se trouve actuellement. «Il faut prendre ça au sérieux,»

Idris Elba accompagne son message d'une vidéo où il est aux côtés de sa femme, Sabrina Dhowre.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing ???????????????? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ