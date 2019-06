Donel Jack'sman en a gros sur la patate! Invité au Marrakech du Rire, il en a profité pour pour soutenir CopyComic, qui a révélé que Gad Elmaleh lui aurait subtilisé des vannes.

«Je suis avec CopyComic sur le fond à 1000%. C’est vraiment nécessaire. Il était temps de dénoncer les voleurs de vannes. Il y a une impunité dans les droits d’auteur. C’est tellement long et compliqué de trouver de bonnes blagues et de les déposer. On prend beaucoup de bides. Alors il n’y a rien de plus dégueulasse que le vol», explique-t-il, cité par «Le Figaro».

«Bannissement à l’américaine»

En outre, l'humoriste ne comprend pas que les artistes mis en cause puissent continuer à travailler, ce qui, assure-t-il, ne serait pas possible pas dans d'autres pays. «C’est une exception française. Au Canada, quand on sait que tu as volé, tu ne peux plus faire d’interviews, tu ne peux plus aller dans les comedy-club ou participer à des émissions de télé. C’est un bannissement à l’américaine. Pour eux, le vol est inadmissible. Alors qu’en France, c’est un secret de Polichinelle, les gens savent, la presse également mais comme les mecs sont puissants, personne ne dit rien», déplore-t-il.

Pour rappel, Gad Elmaleh avait en effet été banni du Bordel Comedy Club de Montréal suite aux révélations le concernant.

«Vengeur masqué»

Mais s'il juge la démarche de CopyComic importante, Donel Jack'sman n'apprécie en revanche pas les méthodes du youtubeur. «Je n’aime pas la culture de la délation, ce côté vengeur masqué, confie l'humoriste. Si c’était fait par un journaliste ou un anonyme, je comprendrais. Mais c’est quelqu’un du métier, j’ai cru entendre que plein d’humoristes l’aident ou sont avec lui.»

La séquence de Donel Jack'sman dont Gad Elmaleh se serait inspirée: (Le Matin)