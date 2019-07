Kevin Spacey n’ira pas plaider son innocence au civil. Le jeune homme de 18 ans qui l’accuse d’agression sexuelle vient de retirer sa plainte.

Ce dernier affirme que l’acteur lui a attrapé ses parties intimes, il y a trois ans de cela, dans un bar du Massachusetts où il travaillait. Il a porté plainte contre l’acteur au pénal, puis au civil et c’est cette dernière qu’il abandonne. Kevin Spacey, qui a plaidé non coupable, devra en revanche défendre ses intérêts au pénal, où il risque une peine de prison.

La star de «House of Cards» est devenue l’un des noms contre lesquels plusieurs personnes ont porté de graves accusations suite au mouvement #MeToo instigué par les enquêtes du New Yorker et du New York Post qui ont mis à jour les agissements du producteur Harvey Weinstein. L’acteur Anthony Rapp a le premier pris publiquement la parole contre Kevin Spacey, expliquant qu’il avait été agressé sexuellement par le comédien à l’âge de 14 ans.

L’acteur s’était par la suite excusé pour son comportement, avant d’être limogé par Netflix de la série «House of Cards» et effacé du film de Ridley Scott, «Tout l’argent du monde».

Suite aux révélations d’Anthony Rapp, de nombreux hommes ont fait part du comportement de Kevin Spacey à leur égard. Des allégations qui, pour la plupart, s’apparentent à des agressions sexuelles ou du harcèlement, ouvrant des enquêtes de police notamment à Londres, où Kevin Spacey a été pendant longtemps le directeur artistique d’un des plus prestigieux théâtre de la ville, le Old Vic. (Le Matin)