Jamie Bell estime que c'est la vulnérabilité d'Elton John qui rend le biopic Rocketman si authentique. Dans le film, l'acteur de 33 ans incarne Bernie Taupin, l'auteur-compositeur qui a longtemps travaillé avec le chanteur britannique. Il a avoué avoir été époustouflé par le courage du projet et par le fait que le film n'a pas hésité à montrer les aspects les plus tumultueux de la vie d'Elton John.

«Je pense qu'il y une belle vulnérabilité chez Elton John. Il s'est vraiment mis à nu pendant des décennies, et cela ne s'est en aucun cas arrêté parce qu'un film sur lui a été réalisé. Je pense qu'il s'est embarqué là-dedans en se disant: «Si je le fais, je dois me montrer en entier, a-t-il expliqué à Deadline. Donc ça ne pouvait être aseptisé d'aucune manière, et ce ne devrait pas l'être. Il a traversé des trucs auxquels beaucoup de gens font face... je pense qu'il aurait l'impression de trahir ces personnes si tout était édulcoré, et j'apprécie ça.»

Évoquant les raison pour lesquelles il a accepté son rôle, il a ajouté : «J'ai adoré à quel point le projet était osé, pour être honnête, à quel point l'histoire était courageuse, j'ai adoré les sujets que ce film allait couvrir, et qu'il n'hésiterait pas à plonger profondément dans sa vie.»

Le film, réalisé par Dexter Fletcher, met en vedette Taron Egerton dans le rôle du chanteur et explore la relation de la star avec la drogue, l'alcool et sa propre sexualité. Jamie Bell admire notamment le chanteur pour avoir permis que le film documente les hauts et les bas qu'il a traversés. «Encore une fois, je pense que c'est vraiment courageux de sa part d'avoir fait les choses comme ça. Il se met à découvert pour que tout le monde l'examine, mais je pense, qu'en un sens, c'est ce qu'il a toujours fait. Alors pourquoi s'arrêter maintenant?» (Le Matin)