Après avoir arrêté son émission «Norbert Commis d'office», Norbert Tarayre s'est lancé depuis le 29 février dernier dans une nouvelle aventure avec «La Grande Vadrouille de Norbert». Il est revenu sur ce sujet pour Purepeople et s'est confié au passage sur son impressionnante perte de poids.

L'ex-candidat de «Top Chef» apparaissait déjà très aminci l'été passé sur le plateau du «Meilleur pâtissier», révélant être passé à une alimentation saine: «Le matin, je mange un bol d'avoine, je déteste ça, deux œufs sur le plat et un fruit. Le midi, c'est salade et poulet avec des féculents et des légumes. Et le soir, légumes», expliquait-il.

«J'étais à 102 kilos»

Huit mois plus tard, la perte de poids est encore plus conséquente: «J'étais à 102 kilos, je suis passé à 80 kilos. Le secret, c'est: pas de régime! Au contraire, je ne me suis jamais privé, il faut juste manger raisonnablement, car tout ce qu'on trouve bon ne l'est pas forcément pour notre corps», raconte-t-il.

Mais c'est surtout le sport qui a changé la vie de Norbert Tarayre: «Avec le sport, tu as un mental incroyable, tu supportes beaucoup plus d'épreuves. Par exemple, quand j'ai annoncé l'arrêt de Norbert commis d'office, c'était une grosse pression médiatique, sur les réseaux aussi. Et en faisant du sport, tu te rends compte que tu es une arme de guerre. À côté, je prends aussi des compléments alimentaires, qui sont tout à fait naturels, qui m'aident à développer. J'ai appris plein de choses sur le corps de l'homme...»

