Interviewée par «Télé Loisirs», Ingrid Chauvin a confié ses inquiétudes quant au déconfinement proposé par le gouvernement le 11 mai 2020. L'actrice de la série «Demain Nous Appartient» ne veut pas que son fils retourne à l'école pour le moment.

«Ma décision est prise depuis très longtemps. J'avais même déjà déscolarisé mon fils 15 jours avant la fermeture des écoles. Il est hors de question que je le mette en danger ou qu'il nous mette en danger. Ils sont tout petits, c'est impossible de contrôler les gestes barrières avec des enfants en maternelle», a-t-elle déclaré.

Elle suggère aux familles de faire de même

La comédienne a une nounou à domicile qui pourra s'occuper de son fils Tom, 3 ans, lorsqu'elle reprendra ses tournages. Elle sait très bien qu'elle est privilégiée d'avoir quelqu'un à domicile et suggère aux familles qui le peuvent de faire de même: «J'ai la chance inouïe qu'une personne s'occupe de mon enfant et quand je pourrai retourner travailler, s'occupera de mon fils. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais quand c'est possible, je n'ai qu'une envie c'est de leur conseiller de garder les enfants à la maison.»

Une décision saluée par ses fans sur les réseaux sociaux qui semblent inquiets de voir arriver dans les prochaines semaines une seconde vague d'infections au coronavirus.

