Iris Mittenaere nous avait déjà révélé que beaucoup de sportifs la draguaient, elle a reconfirmé l'information ce 21 novembre dans «Clique», l'émission de Mouloud Achour sur Canal+. Même si elle est heureuse avec Diego El Glaoui, elle reste une femme très convoitée.

L'animateur lui a demandé: «En 2019, ils sont où les chacals?», l'ex-Miss Univers lui a répondu: «Ils sont où? Les mêmes qu’au lycée ou les nouveaux? Parce que du coup il y a pas mal de nouveaux chacals!»

«Mais vous êtes sérieux?»

Elle en a ensuite donné plus de détails sur ces «crevards »: «En fait c’est assez marrant parce que c’est surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, on a des gens qui nous envoient des messages, même des personnalités et on se dit: «Mais vous êtes sérieux?» On ne se connait pas on ne s’est jamais rencontrés, ce n’est pas parce que t’as un nom que je vais te répondre: «Ah ben tiens, rejoins-moi !» Mais les gens sont étranges…»

"En 2019, ils sont où les chacals ?"



Mouloud Achour l'a obligée à lâcher quelques noms, mais Iris Mittenaere ne voulait pas balancer. Cependant, sa réaction à une remarque du présentateur en dit long sur les hommes qui fantasment sur elle: «Quels joueurs de foot?» C’est encore une fois en riant qu’elle a confirmé: «Voilà c’est ça! Ou lequel n’a pas envoyé de message...» La liste semble très longue...

