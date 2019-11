Iris Mittenaere n'est plus un cœur à prendre! L'ancienne Miss France et Miss Univers a officialisé ce samedi 2 novembre sur Instagram son histoire d'amour avec Diego Sadoun el Glaoui.

Les deux tourtereaux se sont affichés complices à l'occasion de Halloween, et ont dévoilé leurs déguisements assez effrayants. «Je voulais une dernière petite couronne», rigole-t-elle en légende de sa publication. On la voit avec son amoureux déguisée en «Miss Living Dead 2019».

Elle a ensuite écrit: «Ou quand tu n'arrives pas à t'enlever ce virus de la couronne et que tu le transmets. Oui, on est un peu en retard au niveau de Halloween, mais on mettra ça sur le jet lag.»

C'est la toute première fois qu'Iris Mittenaere s'affiche publiquement avec son nouveau compagnon. Il est suivi par plus de 43 000 abonnés et n'est autre que le frère de l'influenceuse Kenza Sadoun el Glaoui. Cette dernière a rapidement commenté la publication, amusée de voir son frère costumé: «Je n'arrive pas à croire qu'il ait accepté de salir sa chemise.»

Multi-entrepreneur et agent de sa soeur

Dans la vie, Diego est décrit comme multi-entrepreneur. Il est d'ailleurs le manager de sa sœur. Ainsi, il a fondé SMG Conseil qui est spécialisée dans le storytelling digital. Il est également cofondateur de l'agence de communication Influence, «qui représente des vingtenaires et trentenaires dits: «Premium»», écrit «Le Monde».

FDA