Isabelle Morini-Bosc a raconté cette semaines plusieurs épisodes douloureux auxquels elle a dû faire face dans sa vie. Après avoir révélé qu'elle avait subi des attouchements pendant cinq ans et qu’elle avait violée à trois reprises, la chroniqueuse de «Touche pas à mon poste» a fait l’objet d’un véritable lynchage sur les réseaux, où de nombreux internautes l’ont accusée d’être une «mauvaise victime».

Des propos qu'elle n'a pas supportés. «Qu’est-ce qu’ils savent de ce que j’ai souffert? Ma dernière tentative de viol, c’était il y a quatre ans, au parc Saint-James, à 8 heures du matin, près du centre équestre», s’est-elle exclamée, le 3 mars dernier.

"J'étais complètement tétanisée sur le sol", le terrible témoignage d'@IsaMoriniBosc sur une tentative de viol dont elle a été victime #TPMP pic.twitter.com/BvbIkZ5f0a — TPMP (@TPMP) March 3, 2020

Isabelle Morini-Bosc a ensuite donné plus de détails sur cette horrible moment. Un homme l'a «ceinturée par derrière». «Et je vous garantis que quand le mec arrive, vous soutient le bras et les mains, vous ne pouvez strictement rien faire. Il m’a couchée dans l’herbe, je voyais passer les camions, mais les herbes étaient hautes et personne ne me voyait», a-t-elle dit.

Elle n'a pas porté plainte

Et de poursuivre: «Le monsieur n’a pas réussi à me débraguetter, il me l’a mise partout ailleurs, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche… J’étais glacée. Ça a quand même duré deux heures et demi, j’étais complètement tétanisée sur le sol et après, je n’ai eu qu’une envie, c’était de rentrer chez moi, me doucher et retrouver mari.» Si elle s’en est sortie grâce à son sang-froid, Isabelle Morini-Bosc n’a en revanche pas porté plainte contre son agresseur.

