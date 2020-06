L'actrice australienne Rebel Wilson s'est récemment mise à maigrir et a baptisé 2020 son «année de la santé» afin de perdre du poids.

Dans une interview au journal britannique The Sun, la comédienne a révélé qu'elle menait un style de vie malsain parce qu'elle était payée pour rester grosse par les cadres d'Hollywood.

«J'ai eu 40 ans en mars et je me suis dit que ça allait être fini, a-t-elle déclaré. Ce sera l'année où je vais me concentrer sur les bienfaits pour ma santé. Il n'est pas juste question de perdre du poids et de compter les kilos perdus. C'est plus que ça. Il s'agit de gérer mentalement les raisons pour lesquelles je mangeais trop, les raisons pour lesquelles j'acceptais professionnellement de recevoir beaucoup d'argent pour rester grosse. Ce qui peut vous embrouiller un peu la tête.»

En 2015, la pétulante australienne confiait ainsi à notre correspondant à Hollwood, qu'elle ne redoutait qu'une chose: maigrir. «Je fais même des cauchemars où je maigris, et ensuite je n’arrive plus à être engagée pour un film. C’est un cauchemar récurrent. Je vais dans une ferme au milieu de nulle part pour suivre une cure qui me fait perdre 50 kilos. Je reviens à Hollywood maigre, mais plus aucun producteur ne veut de moi. Je me réveille en touchant mes rondeurs, et tout va mieux!».

«Je devrais écrire un livre»

Après avoir gagné ses galons de star de comédie dans des films comme «Célibataire, mode d’emploi», «Mes meilleures amies» et «Pitch Perfect», la comédienne a manifestement changé d'avis et se sent désormais libre de s’occuper d’elle.

«J'essaie juste de travailler mon mental, mon physique, de faire beaucoup d'entraînement personnel et de soigner ma nutrition. C'est cool... Je devrais probablement écrire un livre à ce sujet à un moment donné parce que les gens semblent intéressé. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. J'ai essayé beaucoup de choses différentes et je suis en bonne santé», a précisé Rebel Wilson.

