Les fans du «Club Dorothée» attendaient beaucoup la réaction de Jacky, lui aussi animateur historique de l'émission. Grand ami d'Ariane, décédée le 3 septembre à 61 ans, il lui a rendu un vibrant hommage.

«Nous avions 10 ans de différence. Quand je l'ai connue, Ariane était une gamine! Elle était si vive!, explique Jacky à Télé Loisirs. Je suis bouleversé car je perds avec Ariane un membre de ma famille. Pour Corbier, l'an dernier, ce fût difficile. Maintenant Ariane…»

Jacky se souvient de sa première collaboration avec Ariane, alors dans «Récré A2»: «Ce premier jour, j'ai interprété avec Ariane «Coucou hibou». Nous étions tous les deux devant un fond bleu… J'ai tout de suite craqué pour sa vivacité.»

«On a plein de copains mais peu d'amis, Ariane était une vraie amie. (...) Depuis cinq ou six ans, elle a eu beaucoup de hauts et de bas. Sa vie était plus compliquée mais jamais, jamais elle ne se plaignait!» souligne Jacky. Je suis heureux car elle a pu voir sa fille Eléonore, actrice dans «Plus belle la vie», grandir dans ce métier…»

Et de conclure: «Elle était enthousiaste et voulait absolument me mettre en scène. J'étais ravi… elle n'a pas eu le temps.»