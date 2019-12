Au terme de l’élection Miss Monde qui se tenait ce samedi à Londres, c’est finalement Toni-Ann Singh, Miss Jamaïque qui a été sacrée parmi les 111 candidates. Elle succède à Vanessa Ponce de Leon, Miss Mexique. C'est la quatrième fois qu'une Jamaïcaine remporte le titre.

Nigerian representatives at this year's pageants have been unbelievable. This reaction is precious to see ???????????? We all need a friend like Miss Nigeria into our lives #MissWorld2019 Congrats Miss Jamaica #MissWorld pic.twitter.com/SQKM8dNyFE

«A cette petite fille de St Thomas, en Jamaïque, et à toutes les filles de par le monde: croyez en vous-mêmes. Sachez que vous méritez et que vous êtes capables de réaliser vos rêves. Cette couronne n'est pas la mienne, mais la vôtre. Vous avez un BUT», a tweeté la lauréate.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi