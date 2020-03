L'acteur James Franco a réagi aux allégations d'exploitation sexuelle dont il est la cible, affirmant qu'elles étaient «licencieuses» et «fausses».

En octobre dernier, deux anciennes élèves de l'acteur, Sarah Tither-Kaplan et Toni Gaal, ont déclaré que la star les avait forcées à se déshabiller lors d'auditions pour son école, Studio 4. Les accusatrices affirment que James Franco et plusieurs autres professeurs ont eu des «comportements inappropriés et sexualisés» à l'encontre d'étudiantes et ont créé un «environnement de harcèlement et d'exploitation sexuelle».

«Parodie de justice»

James Franco avait dans un premier temps déclaré via son avocat que ces plaintes n'avaient pour seul objectif que de faire de la publicité aux accusatrices, mais il a désormais décidé de publier une objection écrite, relayée par «People».

«Si ces allégations licencieuses ont été du pain béni pour les tabloïds, elles sont également fausses et incendiaires, sans base légale et déposées de la pire manière sous la forme d'une action groupée pour obtenir le plus d'exposition médiatique possible. Cette plainte est une parodie de justice et le point culminant d'une campagne qui a terni de manière injuste la réputation d'un homme bon», peut-on lire dans le document.

Cover Media