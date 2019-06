Janet Jackson, la soeur de Michael Jackson, s'est farouchement refusée à toute déclaration sur le documentaire «Leaving Neverland», lors d'une interview accordée au journal britannique Sunday Times.

Réalisé par Dan Reed, le documentaire «Leaving Neverland» reprend en détail les accusations de Wade Robson et James Safechuck, qui affirment que le «King of Pop» les a agressées sexuellement, abusant ainsi de son statut de star. Et tandis que plusieurs membres de l'entourage Jackson ont rejeté ces allégations, Janet Jackson a choisi quant à elle de ne pas y répondre.

La chanteuse a préféré insister sur le fait que l’héritage musical de son frère Michael Jackson: «Cela va continuer... J'aime quand je vois des enfants l’imiter ou des adultes écouter encore sa musique. Cela montre à quel point l’impact de ma famille sur le monde est fort», a-t-elle affirmé.

Être maman a changé sa vie

À un autre moment de l’entretien, la chanteuse a expliqué comment sa vie avait changé depuis qu’elle est devenue mère de son fils, Eissa, aujourd’hui âgé de deux ans: «(Je suis dans un) grand espace. J’ai un fils magnifique», s'est-elle réjoui.

Et bien que concilier la vie de maman avec une carrière de chanteuse de renommée mondiale puisse sembler décourageant, Janet Jackson semble y parvenir si bien qu’elle a même gagné un nouveau surnom: « Mes amis m'appellent Superwoman. Dieu sait que je ne le suis pas. Mais je pense que ce qu’ils voient, c’est l’énergie et la motivation supplémentaire que m’inspire Eissa», a-t-elle déclaré en riant. (Le Matin)