Pour la star, c’est le coup de massue. Après douze jours de méditation dans le calme et la sérénité du désert, Jared Leto vient de découvrir l'épidémie du coronavirus. L'acteur a posté une publication sur Instagram le 17 mars pour raconter le choc.

«Wow. Il y a douze jours, j’ai commencé une méditation silencieuse dans le désert», raconte-t-il. «Nous étions totalement isolés. Pas de téléphone, pas de communication, etc. Nous n’avions aucune idée de ce qu’il se passait en dehors de notre installation.» C’est donc ce lundi 16 mars que Jared Leto a découvert l'ampleur de la pandémie.

«Un monde très différent»

«Nous sommes sortis hier dans un monde très différent. Un monde qui ne sera plus jamais le même. C’est hallucinant – pour dire le minimum. Je reçois des messages de ma famille et de mes amis à travers le monde et je découvre ce qui est en train de se passer. J’espère que vous et vos proches allez bien», poursuit-t-il.

Aux États-Unis, où vit Jared Leto, plus de 4600 cas de personnes contaminées ont déjà été recensées et près de 900 décès sont enregistrés. Depuis ce mardi à 9h, les cafés, bars et restaurants de la ville de New York ont fermé tandis que les plages de Miami sont elles aussi désormais interdites pour éviter les rassemblements et donc la propagation du virus.

FDA