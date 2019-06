Jay-Z va payer les frais d'avocat d'une famille afro-américaine menacée et violentée par plusieurs policiers armés après avoir été soupçonnés de vol à l'étalage à Phoenix, dans l'Arizona. Dravon Ames, sa fiancée enceinte Iesha Harper et leur fille de quatre ans venaient de quitter un magasin Dolla Stroe le 29 mai dernier quand ils ont été pris à partie par des officiers de police qui menaçaient de leur tirer dessus.

A l'insu du couple, leur fillette avait en effet attrapé une poupée Barbie en quittant le magasin. Dans une vidéo de la confrontation, on entend un des policiers hurler: «Levez vos p*** de mains. Je vais vous allumer le c***! Vous allez vous faire tirer dessus!» Le couple répond alors que leurs mains sont déjà levées et que la jeune femme est enceinte, mais ça ne semble pas calmer les agents.

La vidéo choquante est depuis devenue virale, à tel point que la maire de Phoenix, Kate Gallego, a elle-même condamné les actes « totalement inappropriés et clairement anti-professionnels » des officiers, tandis que les autorités ont lancé une enquête interne sur l'incident, après avoir suspendu les policiers concernés.

Le 15 juin dernier, Dravon Ames et Iesha Harper ont déposé plainte au civil contre la ville, réclamant 10 millions de dollars, d'après «The Blast». Jay-Z a décidé d'engager l'avocat-star Alex Spiro pour aider la famille. Les agents de l'artiste, qui a récemment été couronné premier rappeur à devenir milliardaire par «Forbes», n'ont pas encore fait de commentaire sur cette information. (Le Matin)