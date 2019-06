Jay-Z est milliardaire et, en plus de cela, il peut se targuer d’être le premier artiste de hip-hop à y arriver. Comme le montrent les calculs du magazine «Forbes», sa fortune n’est pas due au hasard. C’est le résultat de bons placements et d’un sens des affaires minutieux.

Le mari de Beyoncé cartonne dans les charts, mais ce sont surtout ses investissements dans les spiritueux qui ont rempli son compte en banque. Ces placements sont estimés respectivement à 310 millions et 100 millions de dollars.

Ses aventures du côté du streaming avec Tidal sont également fructueuses, puisqu’elles sont évaluées à 100 millions de dollars. A cela s’ajoutent 75 millions de dollars pour son label Roc Nation et la même somme pour son catalogue musical.

Il n’y a pas que dans les entreprises que Jay-Z investit. Il possède également une collection d’art qui vaut 70 millions de dollars. Ses biens immobiliers ont été évalués à 50 millions de dollars, et ce n’est pas tout! L’interprète de «99 Problems» possède 220 millions en cash et investissements divers, dont 70 millions de dollars de parts dans Uber.

Pour calculer le montant de la fortune de Jay-Z, Forbes a également pris en compte son «style de vie de superstar» et n’a pas inclus la fortune de son épouse Beyoncé. «Jay-Z a accumulé une fortune qui atteint le milliard de dollars, faisant de lui l’un des rares artistes milliardaires – et le premier artiste hip-hop à le devenir», a écrit le journaliste Zack O’Malley Greenburg.

Si Jay-Z est à la tête d’un milliard de dollars, le couple qu’il forme avec Beyoncé dépasse largement cette somme et cela leur avait permis d'être déjà reconnu par Forbes comme «couple milliardaire» en 2017. (Le Matin)