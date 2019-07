C'est sur Instagram que Jean-François Piège a choisi d'annoncer son départ de «Top chef». Après dix saisons passées dans le jury du concours culinaire de M6, le chef a pris la décision de se retirer.

Exigeant, précis et imaginatif, Jean-François Piège était présent depuis le premier numéro de «Top chef», le 22 février 2010, alors aux côtés de Ghislaine Arabian, Christian Constant, Thierry Marx et Cyril Lignac.

Chef de brigade

Il avait poursuivi son rôle aux côtés d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest, coachant même une brigade lors de la dernière saison diffusée le printemps dernier.

«Après 10 ans, j’ai décidé qu’il était temps de dire au revoir à mon rôle de juré dans l’émission Top Chef, écrit le chef Piège sur Instagram. J’ai eu la chance de rencontrer plus de 160 candidats et voir évoluer 10 gagnants à travers les saisons. 10 ans de rencontres, de challenges, et surtout de cuisine.»

«Top chef a changé ma vie»

Il poursuit: «Top Chef à été pour moi une aventure exceptionnelle que je n’oublierai jamais merci à la chaîne M6 à la production studio 89 de m’avoir fait confiance pendant ces 10 saisons. (...) Et bien sûr un grand merci à vous tous! Aux téléspectateurs si nombreux depuis 10 ans toujours au rdv, tout a été possible grâce à vous!»

Et de conclure: «L’aventure Top Chef à changé ma vie et à surtout permis à ce que la cuisine devienne accessible à tous.»

Qui remplacera Jean-François Piège la saison prochaine? Il est probable également qu'Hélène Darroze s'en aille. Il faut donc s'attendre à un jury de «Top chef» passablement remanié en janvier prochain sur M6.