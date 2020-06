Jean-Luc Lahaye est un homme heureux! Divorcée d'Aurélie, avec qui il a eu deux filles: Margaux, 36 ans, et Gloria, 34 ans, le chanteur de variétés a refait sa vie avec une jeune femme qu'il a rencontrée à Montmartre: Paola. Plus jeune que son compagnon, la jeune femme est loin du monde des paillettes. Elle travaille dans un club de parachutisme.

Pour la première fois, c'est donc sur le plateau de Jordan de Luxe sur «Non Stop People» que l'artiste de 67 ans a tenu à présenter officiellement sa chérie, ce lundi 8 juin. Alors que le présentateur a fait réagir ses invités sur leur différence d'âge, c'est à la surprise générale que Jean-Luc Lahaye a expliqué: «Elle n'est pas jeune, je l'ai choisie à l'échographie!»

«C’est une grande aventure!»

Le chanteur a ensuite justifié: «Pour tout le monde, la vie est ainsi faite pour les hommes. Les hommes ont toujours préféré être avec une compagne un peu plus jeune, en général. Principalement les artistes.» De son côté, la jeune femme a confié qu'il ne parlait jamais de ce sujet et qu'elle était très épanouie dans cette relation: «C’est une grande aventure! C’est super! On n’arrête pas, on voyage, on fait du parachutisme.»

Si Jean-Luc Lahaye est actuellement avec une femme plus jeune que lui, il n'a jamais caché que les femmes de son âge l'intéressaient moins. En quelques années, il a été au cœur de vives polémiques. En 2007, le chanteur était condamné à une amende de 10 000 euros pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Cinq ans plus tard, le chanteur expliquait à «Voici»: «Je précise qu'elle avait menti sur son âge, je pensais qu'elle était majeure.»

En 2015, il était placé sous contrôle judiciaire pour corruption de mineure aggravée par l'utilisation de communication électronique pour une proposition sexuelle à une mineure de 15 ans. Enfin, c'est une de ses répliques dans le film «Stars 80, la suite», qui avait fait réagir l'association La Voix de l'Enfant. En effet, il disait: «Mes copines vont venir! Mais à cette heure-ci, elles sont au lycée... Ben oui, elles passent le bac.»

