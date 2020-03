Beaucoup ont été surpris, voire atterrés d'entendre Jean-Pierre Darroussin écorcher le nom de Roman Polanski au moment de lui remettre le César de la meilleure adaptation, sur la scène de la salle Pleyel, à Paris, le 28 février dernier. Au magazine culturel «Le transfuge», l'acteur a dit que personne «n'a pas mesuré le sens que cette blague allait prendre».

Jean-Pierre Darroussin a tenu tout d'abord à clarifier: «Évidemment, je peux vous garantir que je ne suis pas antisémite. La mère de mes deux filles est juive. Et donc mes filles sont juives.»

«Je me tourne en dérision moi-même»

Il est ensuite revenu sur les circonstances qui ont fait que c'est à lui qui est venu remettre un prix, alors que les César ne l'avaient plus appelé depuis dix ans. «Ils me disent que personne ne veut venir, que tout le monde a la trouille... Moi je me dis que je n'ai rien à craindre et j'accepte l'invitation», raconte-t-il, avant de préciser que la soirée était «hypertendue».

Puis Jean-Pierre Darroussin a détaillé le moment où il a ouvert l'enveloppe et découvert le nom de Roman Polanski: «Je me dis, «oh mince ça tombe mal». Et là, c'est idiot, c'est idiot, instinctivement je pense m'en tirer par une pirouette et je me dis que je vais faire le sketch de la grenouille à petite bouche. Je fais la petite bouche. Dans la salle les gens rient. À ce moment-là personne n'a mesuré le sens que cette blague allait prendre. Je me tourne en dérision moi-même, en voulant montrer ma position inconfortable. C'est d'une grande maladresse de ma part», a-t-il regretté avant d'affirmer: «Je n'ai jamais cherché à humilier Roman Polanski, l'homme n'a peut-être pas la conscience tranquille, mais je pense que c'est un génie du cinéma, un film comme «Tess» est un chef d'œuvre.»

«#Meetoo est nécessaire»

L'acteur césarisé pour son rôle dans «Un air de famille» en 1997 s'est dit solidaire du combat des femmes et être prêt à manifester à leurs côtés. «Les violeurs doivent être condamnés, le monde change et c'est très sain. On ne peut plus être un prédateur sexuel sans être inquiété et condamné. Le mouvement #Meetoo est nécessaire, a-t-il revendiqué, tout en exhortant à avoir «de la hauteur, il ne faut pas tout mélanger. Les lynchages publics sont quelque chose de très préjudiciable».

L. F.