Jenna Dewan a dévoilé sur Instagram les magnifiques photos de grossesse réalisées par Elizabeth Messina. La star de «Sexy Dance» attend son premier enfant avec son petit-ami, l'acteur Steve Kazee, et elle a récemment recruté la photographe new-yorkaise pour capturer de jolis souvenirs de grossesse.

Elle a depuis partagé certains des clichés sur Instagram, le premier mettant en scène la femme de 39 ans montrant son ventre arrondi sous une robe en dentelle blanche transparente. «Lorsque la divine et magique Elizabeth Messina arrive et capture l'un des moments les plus magiques de votre vie», a écrit la future maman en légende de la photo.

«La fille la plus chanceuse du monde»

Sur les autres photos qu'elle a partagées, on la découvre en lingerie dans les bras de son compagnon. À côté d'une photo du couple qui s'embrasse, elle a déclaré: «Mon amour, mon cadeau, je suis la fille la plus chanceuse du monde.»

«Déesse dans son royaume»

Steve Kazee a également publié un instantané de la séance photos sur sa page Instagram et a félicité la photographe pour son travail. «Merci Elizabeth Messina d'avoir capturé l'essence de cette déesse dans son royaume, a-t-il partagé. Je suis éternellement reconnaissant d'avoir ces souvenirs qui seront un rappel de cette période de notre vie.»

Jenna Dewan devrait accoucher en mars, le bébé a déjà une grande sœur de 6 ans, Everly, issue du précédent mariage de l'actrice avec Channing Tatum.

Cover Media / LeMatin.ch