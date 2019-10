Il s'agit certainement du buzz le plus sympa de l'année. Rappelez-vous, «Friends» a fêté ses 25 ans d'existence en septembre dernier. Pour ce faire, les acteurs qui ont un compte Instagram avaient tous posté la même photo du cast, à l’époque de la série. Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross) et Matt Le Blanc (Joey) avait alors profité d'appeler leurs deux autres camarades (Jennifer Aniston et Matthew Perry) à les rejoindre.

C’est chose faite pour Jennifer Aniston! Celle qui interprétait Rachel Green a créé un compte sur le réseau social, et son premier post a de quoi ravir les nostalgiques. «Et maintenant, on est aussi amis Instagram! Salut Instagram», écrit-elle en légende.

Un selfie des six acteurs, qui semblent avoir partagé un repas tous ensemble tout récemment. Sur Twitter, le nom de l’actrice était dans les sujets les plus discutés ce mardi après-midi 15 octobre. Avec tout ça, les fans espèrent toujours à un retour de la série.

Concernant la publication, elle compte presque 9 millions de «j'aime» en moins de 24 heures et a été commentée par plusieurs célébrités. On peut lire un mot de son ex-mari Justin Theroux, mais aussi Gwyneth Paltrow qui trouve «dément» l'arrivée de sa copine, tout comme Reese Witherspoon ou encore Ellen DeGeneres.

