Jennifer Lawrence, fiancée au marchand d'art Cooke Maroney, a posté sa liste de mariage sur Amazon Wedding et l'accès est public. «Organiser un mariage est tellement excitant, mais ça peut aussi être épuisant. Pour tous ceux qui ont besoin d'inspiration, j'ai pensé qu'il pouvait être amusant de collaborer avec Amazon pour partager avec vous certains de mes objets favoris. C'est tellement facile, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut au même endroit», explique la future mariée dans un joli petit discours de promo publié sur le site.

Si on y retrouve beaucoup d'objets de cuisine, un ne manquera pas de faire plaisir à nous, Suisses: un caquelon à fondue! Ce n'est pas tout. Ce modèle pour six convives aux tons argenté et cuivré se nomme «Lausanne». Par contre, sa marque, Swissmar, est canadienne. Spécialisée en import pour l'Amérique du Nord de produits européens, elle fabrique désormais ses propres caquelons à fondue et fours à raclette. Et puise dans notre toponymie pour les baptiser. C'est ainsi qu'il y a un «Lugano», un «Zermatt», un «Bienne», un «Montreux», un «Zuri» et un «Arosa».

Protéger la forêt amazonienne

Jennifer Lawrence y fera-t-elle fondre du fromage ou du chocolat? Y cuira-t-elle plutôt de la viande dans un bouillon. Elle ne le dit pas. «J'adore recevoir du monde à la maison, décrit-elle. Que ce soit quelques amis pour boire des verres ou un grand dîner, voici quelques objets essentiels qui feront que vos convives auront à coup sûr ce dont ils ont besoin.»

Qu'on se rassure, Jennifer Lawrence ne publie pas sa liste de mariage pour recevoir le plus de cadeaux possibles. La collaboration de l'actrice avec l'entreprise permettra de lever des fonds pour The Amazon Conservation, qui aide à protéger la forêt d'Amazonie.

La liste de mariage complète est accessible ici.

L. F.