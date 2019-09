Les pop-stars Jennifer Lopez et Shakira assureront le show, toujours très attendu par des millions de téléspectateurs, de la mi-temps du prochain Super Bowl, le 2 février à Miami.

Jennifer Lopez, qui surfe actuellement sur le succès de son dernier film «Hustlers» dans lequel sa performance dans la peau d'une stripteaseuse a été saluée par la critique, a fait l'annonce de cette nouvelle en postant sur son compte Twitter un montage photo d'elle et Shakira derrière le logo de l'évènement «Super Bowl LIV».

Going to set the world on ???????????? @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi pic.twitter.com/c7oXQM0vjq

«Nous allons mettre le feu au monde», a écrit l'actrice et chanteuse de 50 ans, d'origine portoricaine. «Il n'y a rien de plus gros que ça! Je suis tellement excitée de monter sur la scène du #SuperBowlLIV », a pour sa part twitté la Colombienne Shakira.

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo ????????#nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN