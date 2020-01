Dans une interview pour «Le Parisien», Jérémy Ferrari a accepté de se confier sur les moments sombres de sa vie, et notamment sur sa tentative de suicide. Un épisode dramatique survenu il y a quelques années qu'il évoque d’ailleurs dans son nouveau one-man-show. «La scène est réelle, elle s’est passée dans un hôtel à Aix-en-Provence. J’étais très, très haut. Si je sautais, c’était fini», a-t-il raconté au quotidien. «Mon meilleur ami est venu au moment où j’étais sur le rebord. Je lui ai dit: «Je vois les arbres comme des excroissances de la mort sorties du sol.» Quand tu dis ça, ce n’est pas la grande forme, t’es pas parti pour te faire une soirée devant «Dirty Dancing».»

Une bouteille de rosé le matin

L’humoriste a également souffert d’alcoolisme. «Avant ma tentative, il m’arrivait d’ouvrir une bouteille de rosé le matin et de la boire au goulot. J’ai toujours su que j’étais alcoolique. Pendant plusieurs semaines, je buvais du matin au soir, j’étais tombé dans une phase de suicide alcoolique», a-t-il poursuivi.

Après avoir fait une cure de désintoxication il y a plus de trois ans, Jérémy Ferrari va mieux. Il reste toutefois conscient de sa part de fragilité. «On n’est jamais totalement sorti d’affaire. Je suis très fort et très fragile, je devrai toujours être vigilant», a-t-il déclaré avant de saluer le travail du personnel médical qui s’est occupé de lui lorsqu'il était au plus bas. «Ils m’ont dit ‘oui, ça te détruit, mais si tu le gères, ça va être ouf, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. D’un coup, j’ai eu l’impression d’être un X-Men.»

