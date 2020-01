Elle en avait jamais parlé publiquement auparavant. Mais en écrivant les lignes de son nouveau livre intitulé «Open Book», Jessica Simpson a ressenti le besoin d'exprimer sa souffrance. Quand elle n'était encore qu'une enfant, elle a été victime d'attouchements de la part de la fille d'un couple d'amis de ses parents.

Elle n'avait que 6 ans. «Je partageais le même lit qu'elle, se souvient-elle. Ça commençait toujours par des chatouilles, puis les choses devenaient extrêmement gênantes. Je voulais en parler à mes parents. J'étais la victime mais, quelque part, j'avais l'impression que c'est moi qui avais fait quelque chose de mal.»

Drogue et alcool pour oublier

Il aura fallu attendre qu'elle soit âgée de 12 ans pour qu'elle décide d'en parler, mais n'a obtenu qu'à moitié satisfaction. «Nous ne sommes plus jamais restés dormir chez ces amis, explique-t-elle. Mais nous ne leur avons pas non plus parlé du problème.» Mais voilà, le succès, les rôles et les chansons n'auront pas réglé le problème. Si elle exorcise sa peine aujourd'hui en rédigeant un ouvrage, elle s'est tout d'abord tournée vers des solutions un peu plus dangereuses pour sa santé.

La drogue et les cocktails chargés ont un temps soulagé la peine... jusqu'à ce que Jessica Simpson comprenne qu'ils n'étaient pas la bonne réponse. «Je me tuais avec tout cet alcool et toutes ces pilules, raconte-t-elle. J'avais besoin que ça s'arrête.» Et c'est finalement en octobre 2017, lors d'une soirée d'Halloween, qu'elle a décidé de se reprendre en main. Son entourage, ses amis et deux séances de thérapie par semaine l'ont alors aidée à redevenir sobre.

FDA