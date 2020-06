J.K. Simmons est revenu sur son audition intense pour le rôle de J. Jonah Jameson dans le film «Spider-Man» de Sam Raimi. L'acteur de 65 ans a avoué qu'il avait été pris de panique lorsqu'il a dû participer à un test caméra à l'ancienne» devant le cinéaste et plusieurs producteurs sceptiques de Sony pour tenter de décrocher le rôle du rédacteur en chef colérique du journal «Daily Bugle».

«Les producteurs et les types de Sony, c'étaient eux qui devaient être convaincus, car il y avait évidemment beaucoup plus d'acteurs de haut niveau à qui ils avaient pensé pour booster le box-office, a-t-il déclaré dans le talk-show «Couch Surfing» de PeopleTV. C'était vraiment éprouvant pour les nerfs.»

Audition inoubliable

Bien qu'il ait déjà travaillé avec Sam Raimi sur des films comme «Pour l'amour du jeu», l'acteur oscarisé était déterminé à offrir aux producteurs une audition inoubliable. «Cela comprenait une scène où le bouffon vert brise les fenêtres, entre, me prend par la gorge, me soulève dans les airs et m'étrangle. Je tenais les pages de script, je lisais la scène, mais en même temps, j'essayais de... (imite un bruit d'étranglement), en faisant semblant d'être soulevé par le cou et d'être étouffé.»

L'acteur de «Whiplash» a finalement obtenu le rôle et a joué le rédacteur en chef dans la trilogie «Spider-Man» de Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le costume de l'homme-araignée. Et son interprétation de J. Jonah Jameson a eu tellement de succès que le réalisateur Jon Watts n'a jamais envisagé qu'un autre acteur joue son personnage dans «Spider-Man: Far From Home», sorti l'an dernier, dans lequel il apparaît à la fin du film.

Cover Media