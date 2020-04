La pandémie de Covid-19 a des répercussions sur le mariage de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, comme l'a révélé la chanteuse lors d'une discussion vidéo avec Ellen DeGeneres.

«En fait, ça a affecté notre mariage, donc on va juste voir ce qu'il se passe. Je ne sais vraiment pas quand ça aura lieu, on essaie de voir avec le reste du monde. On a quelques mois devant nous pour voir comment tout ceci se termine», a-t-elle expliqué, sans révéler la date prévue originellement pour la cérémonie.

«Envie de sauter du toit»

La star est actuellement en isolement avec ses enfants, ainsi qu'avec Alex Rodriguez et ses enfants, ce qui n'a pas l'air de la déranger. «J'ai passé mon temps à courir partout ces dernières années, c'est sympa d'être juste à la maison. J'avais prévu de prendre du temps pour moi après le Super Bowl, et «World of Dance», que je viens de finir d'enregistrer, donc pour l'instant tout va bien. Après, on peut en reparler dans un mois ou deux, et j'aurai peut-être envie de sauter du toit. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. C'est terrible et effrayant pour tout le monde, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais se retrouver en famille, avec Alex, ne pas avoir à courir partout, ça fait du bien», explique-t-elle.

Cover Media