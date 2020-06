Joe Exotic pense qu'il sera «mort d'ici trois mois», à cause des problèmes de santé auxquels il fait face en prison. L'ancien «roi des tigres», rendu célèbre par la série documentaire «Tiger King» de Netflix, purge actuellement une peine de 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir notamment tenté d'engager un tueur à gage pour éliminer sa rivale, Carole Baskin.

TMZ a dévoilé un long message qu'il a adressé à ses «soutiens, fans et êtres chers» dans lequel il encourage le président américain Donald Trump de «tenir parole et tenter de rectifier cette erreur», et de lui «accorder un miracle».

«Cet endroit est l'enfer sur Terre»

«Mon âme est morte, je lutte tous les jours en m'accrochant au peu d'espoir que je peux trouver. Comme la plupart des gens le savent, je suis né avec un CVID, pas le covid-19, le déficit immunitaire commun variable (une maladie auto-immune), qui nécessite des transfusions sanguines toutes les quatre semaines. Je n'en ai pas eu depuis la fin janvier. Je perds du poids, mes plaies ne se referment pas, je serai mort dans deux ou trois mois. C'est comme si j'étais dans le couloir de la mort. Ils ont arrêté tous mes traitements sauf un, cet endroit est l'enfer sur Terre», écrit-il.

En outre, Joe Exotic affirme que son mari, Dillon Passage, ne lui répond plus, et qu'il est blessé lorsqu'on lui envoie des photos de ce dernier faisant la fête. Joe Exotic conclut en demandant à ses fans de faire pression sur «Kim Kardashian et Cardi B», afin que ces dernières, qui ont réussi à faire libérer des prisonniers injustement incarcérés, jettent un œil sur son dossier.

