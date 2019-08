Joel Schumacher fait le bonheur des journalistes qui l'interrogent depuis qu'il a déclaré: «Je suis surpayé, je suis surprivilégié, je suis sursexué.» Depuis, on demande régulièrement au réalisateur de 80 ans de faire le compte de ses conquêtes, et il semblerait qu'elles soient très, très nombreuses.

«Ça doit avoisiner les dix mille, a-t-il déclaré à «Vulture» lors d’une récente interview. Mais ça n’a rien d’étrange… j’ai commencé à boire à 9 ans, à fumer à 10 et ma sexualité a commencé quand j’avais 11 ans. J’ai eu trois petites copines avec qui j’ai couché, et certains des mecs de mon équipe de base-ball, quelques types au lycée. J’ai eu ma première relation amoureuse vers 15 ou 17 ans, et lui en avait entre 17 et 19. C’était la première fois, dans mon souvenir, que j’étais vraiment amoureux de quelqu’un, ou disons, amouraché. Mais on avait tous les deux des copines.»