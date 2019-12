Oh la boulette! La nuit du 27 décembre a été un peu dure pour Joey Starr. Le rappeur de 52 ans est actuellement aux Emirats arabes unis avec Cut Killer.

Vendredi, après avoir participé à une soirée dans une boîte de nuit à Dubaï, il a décidé de prendre en vidéo la vue depuis la fenêtre. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est que son pénis était visible dans le reflet. Et visible donc dans la story Instagram que ses fans ont découvert avec surprise...

Joey Starr a rapidement remis en place ceux qui l'ont accusé d'avoir fait exprès pour faire le buzz: «C'est les mêmes qui pensent que tu agis pour le buzz quoi que tu fasses et qui sont en fait capables de tout pour rien... Big up à toutes les couilles molles qui se sentent obligées de m'expliquer ce qu'il faut que je fasse ou pas surtout quand c'est fait par inadvertance.»

Détournements humoristiques

Joey Starr a également démontré qu’il assumait totalement sa bourde en s'amusant de la situation, puisqu'il a ensuite publié plusieurs stories rigolotes. Sur la première on découvre l'éléphant Babar qui dissimule habilement ses parties intimes. Et en commentaire: «Le philosophe de proximité que l'on nomme JoeyStarr m'a dit: «Par temps clair, on voit encore plus loin.» À méditer».

L'interprète de «Laisse pas traîner ton fils» a aussi partagé un détournement de sa photo qui indique les conseils pour se protéger du soleil.

Capture d'écran Instagram Joey Starr

L. F.