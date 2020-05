John Boyega a demandé à ses fans racistes d'arrêter de regarder ses films, car il en a marre de la violence envers les noirs. Effondré par la mort de George Floyd lors d'une arrestation par la police du Minnesota, ce lundi 25 mai, la star des derniers Star Wards a dévoilé sa colère sur les réseaux sociaux mercredi, demandant l'arrestation des policiers, qui ont pour l'instant été limogés.

«Allez vous faire f***, les blancs racistes»

«Je déteste vraiment les racistes», a-t-il posté sur Twitter, avant de continuer en vidéo sur Instagram. «C'est très très important en ce moment d'ignorer l'ignorance, et ceux qui essaient de faire de ces événements ce qu'ils ne sont pas. Un homme noir a été assassiné de sang froid, dans la rue. Alors qu'il hurlait qu'il ne pouvait pas respirer. Donc je le dirai une fois de plus: allez vous faire f***, les blancs racistes. J'ai dit ce que j'ai dit, et si ça ne vous plaît. Sérieusement, si vous êtes fans de moi et soutenez mon travail, et êtes raciste et que vous avez un problème avec ce que je dis, allez vous faire f*** p*** de c*** », a-t-il ainsi poursuivi.

I really fucking hate racists. — John Boyega (@JohnBoyega) May 27, 2020

Georges Floyd est mort peu après qu'un policier l'ait maintenu au sol, son genou sur sa nuque pendant cinq minutes au moins, alors qu'il gémissait qu'il ne pouvait pas respirer. Un passant a filmé la scène et l'a diffusée sur Internet, provoquant une vague d'indignation, notamment parmi les stars, dont John Boyega.

Cover Media