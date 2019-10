Dans l'affaire de diffamation qui oppose Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard en Viriginie, l'acteur vient peut-être de perdre une manche. L’interprète de Jack Sparrow, qui réclame 50 millions de dollars à son ex pour s’être présentée comme une femme battue dans un article du «Washington Post», va devoir donner à la cour ses dossiers médicaux relatifs à sa consommation de drogue et d’alcool.

C’est ce qu'on peut lire dans les documents obtenus par «The Blast»: le juge Bruce White a accédé à la requête d’Amber Heard de pouvoir consulter les dossiers de l’acteur. «D’ici le 15 novembre 2019, le plaignant (Depp) doit produire tous les documents demandés par l’accusée (Heard)».

«Décennies d'abus de drogue et d'alcool»

Une décision qui ravit l’avocate de la comédienne, Roberta Kaplan, comme l’a relayé Deadline. «Nous sommes ravis que la Cour accède à notre demande. La position de M. Depp dans cette affaire n’a aucun sens, il agit comme si c’est lui qui était accusé. Mais c’est M. Depp qui a commencé cette plainte sur la théorie que, d’une certaine façon, Mme Heard a inventé tous les abus qui l’ont contrainte à demander une injonction d’éloignement contre M. Depp en 2016», a déclaré l’avocate, qui ne s’est pas arrêtée en si bon chemin.

«Maintenant que les faits de sa propre action en justice le mettent mal à l’aise, M. Depp veut cacher des preuves qu'on peut, avec bon sens, considérer comme connectées à des incidents de violence domestique: ses décennies d’abus de drogue et d’alcool, son passif de violence, et les dossiers médicaux, entre autres choses, la liste des médicaments qu’il prend chaque jour et les blessures suite à ses rages lorsqu’il est sous l’emprise de la drogue. Mais c’est ainsi que la loi fonctionne. M. Depp a commencé ce combat. Mme Heard a bien l’intention de le terminer en prouvant, si nécessaire, la vérité sur ce qu’il s’est vraiment passé», a-t-elle ajouté.

Les avocats de Johnny Depp ont fait savoir de leur côté qu’ils respecteraient la décision du juge, ajoutant, eux aussi, qu’ils pensent que les documents prouveront la vérité sur ce qu’il s’est réellement passé au sein du couple pendant leur court mariage, l’acteur affirmant avoir été victime des abus de son ancienne épouse.

Cover Media