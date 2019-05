Déshérités par leur père, David Hallyday et Laura Smet sauront s'ils peuvent ou non récupérer leur part sur l'héritage de l'idole des jeunes ce mardi 28 mai. Et de grosses sommes sont en jeu, comme l'a révélé ce matin Léna Lutaud sur BFMTV.

L'auteure du livre sur Johnny Hallyday, «Ils se sont tant aimés…», a donné le montant gelé des biens du chanteur: «Je peux vous annoncer que la fortune gelée, la petite partie gelée par la justice française se monte à 24 millions d'euros.»

Un montant qui comprend «Marnes-la-Coquette, qui est estimé à 14 millions d’euros, la villa Jade, dont la moitié appartenait à Johnny, qui est estimée à 16 millions d’euros, ses royalties pour à peu près 5 millions et ses droits d’auteur pour à peu près 1,7 million.»

Mais cet argent n'est que la partie visible de l'iceberg. «Ce n’est qu'une toute petite partie de la fortune», explique Léna Lutaud, puisque «le reste est aux États-Unis, sur des trusts ou sur des comptes.» (Le Matin)