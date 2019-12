Josh Brolin se serait laissé tenter par une nouvelle vogue américaine en matière de bien-être: le bain de soleil du périnée. Le résultat a été désastreux,à l'en croire, car il se serait retrouvé avec un trou de brûlure».

L'acteur de «No Country for Old Men» a révélé l'effet de sa tentative de bronzage de son derrière dans un post Instagram, après qu’il a annoncé avoir dû renoncer à un voyage de shopping le jour du Black Friday parce qu'il «utilisait de l'aloès et des crèmes contre les brûlures à cause de l’intensité de la douleur».

À côté d'une photo d'un homme nu allongé sur le dos, les jambes en l'air alors que le soleil dardait ses rayons vers son postérieur, il a écrit: «Je ne sais pas quel est le c** qui une idée aussi débile, mais enfin mer**e. Sérieusement.»

L'idée du «périnée au soleil» a gagné en popularité au mois de novembre 2019 lorsque «l'influenceur santé» sur Instagram Ra of Earth a publié une vidéo désormais virale de trois hommes nus allongés sur l'herbe, les jambes relevées, exposant leurs fesses au soleil. «En seulement 30 secondes de lumière du soleil sur votre anus, vous recevrez plus d'énergie de ce nœud électrique que pendant toute une journée à l'extérieur avec vos vêtements», expliquaient-ils dans le clip.

