Josh Brolin avait posté une photo ce week-end le montrant avec sa femme Kathryn et leur petite fille Westlyn au bord d’une piscine à Malibu en compagnie de James et Barbra. «Mon père vit à côté de chez nous et nous avions un plan pour aller les voir et ne pas être près d’eux. Ce plan a été brisé et c’est notre responsabilité», déclare le comédien de 52 ans dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

«Nous passions prendre quelque chose et montrer la piscine à Westlyn parce que nous n’avons pas de piscine. Oui, c’était irresponsable.» L’acteur de «Deadpool 2» admet: «C’est difficile d’être honnête parfois et de dire «Peut-être que j’ai merdé.»

Il explique que les réactions des internautes l’ont finalement poussé à reconnaître son erreur.

