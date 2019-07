La chanteuse britannique Joss Stone a affirmé se sentir «dégoûtée» après avoir été expulsée d'Iran où elle entendait se produire lors de la dernière étape de sa tournée mondiale.

Elle a été brièvement détenue à son arrivée à l'aéroport de Kish avant d'être expulsée le lendemain, selon un message posté sur son compte Instagram, alors que les autorités soupçonnaient qu'elle comptait chanter en public.

En Iran, il est interdit pour les femmes de chanter seules en public depuis la révolution islamique de 1979.

«Le coeur brisé»

«Nous étions au courant qu'on ne pouvait pas organiser un concert en public, puisque c'est illégal dans ce pays, car je suis une femme», a-t-elle écrit sans expliquer où et comment elle espérait se produire.

«Si près et pourtant tellement loin, ce moment a brisé un petit morceau de mon coeur», a poursuivi l'artiste sous une photo d'elle portant un foulard.

Soul singer @JossStone posted a video of herself on Instagram saying she's been detained and deported in Iran, as authorities refused to believe she was not planning to perform there.



